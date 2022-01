Pnrr: Decaro (Anci), accolta la richiesta dei sindaci, per i progetti i Comuni potranno assumere con i fondi Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di un chiarimento importantissimo, che da tempo l’Anci chiedeva al governo e, come è giusto, si è data fiducia ai sindaci e tutte le nostre richieste sono state accolte". Lo sottolinea il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, commentando positivamente la circolare con la quale il ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito quali siano gli enti pubblici che potranno usufruire dei fondi europei per assumere a tempo determinato il personale necessario all’attuazione dei progetti Pnrr. "I Comuni che vedranno i propri progetti accolti e finanziati nell’ambito di Next Generation Eu saranno considerati a pieno titolo soggetti attuatori delle opere relative. Quindi, come prevede la legge sul Pnrr, avranno piena autonomia nell’individuare quanto personale e quali professionalità saranno necessarie all’esecuzione dei progetti e potranno procedere alle assunzioni a tempo determinato utilizzando, in percentuale rispetto alla dimensione del progetto, i finanziamenti europei e in deroga ai vincoli finanziari vigenti", spiega. (Rin)