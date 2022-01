Pnrr: Carfagna, le Zes sono il pilastro per il rilancio del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il successo del Pnrr dipende dalla collaborazione fra tutti i soggetti, istituzionali e non, che sono chiamati a contribuire alla realizzazione del piano stesso”. Lo ha affermato il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, intervenendo in collegamento al convegno “Pnrr in chiave Puglia” organizzato dalla Cisl Puglia. Nell’ambito del Pnrr il ministro ha voluto ricordare l’importanza delle “Zes (Zone economiche speciali) che rappresentano il pilastro del rilancio del Sud”. Investire nelle Zes, inoltre, “da oggi sarà più semplice, rapido ed anche conveniente”, ha concluso il ministro nel ricordare gli interventi di semplificazione sulla materia. (Rin)