Piemonte: rinviato voto Ufficio di presidenza, protesta delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo rinvio per la votazione dell'Ufficio di presidenza in Piemonte. Lo ha deciso la maggioranza in Consiglio regionale su proposta del consigliere di Fratelli d'Italia Paolo Bongioanni durante la sessione odierna che si sta svolgendo in streaming. Il consigliere di maggioranza ha chiesto la sospensione fino al ritorno in presenza dei lavori. Una decisione che ha scatenato le proteste da parte delle opposizioni, che prima hanno trasmesso un cartello con su "Le istituzioni sono la casa di tutti: rispettatele!". E poi sono intervenute in maniera molto dura sulla vicenda. Per Marco Grimaldi (Luv) "è gravissimo utilizzare la pandemia per scopi politici. E' inaccettabile, le opposizioni vanno rispettate". (segue) (Rpi)