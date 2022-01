Torino: Lo Russo, da Pnrr 233 milioni anche per contrasto fenomeno baby gang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I tempi sono stretti, ma il lavoro non ci spaventa: il confronto con i comuni, le unioni di comuni, le unioni montane è alla base delle decisioni che Città metropolitana di Torino dovrà inviare al Governo tra due mesi, entro il 16 marzo - ha continuato Lo Russo -. La Città di Torino utilizzerà queste risorse per rigenerare le periferie e dare una mano, soprattutto nei territori periferici, a tutti quelli che sono gli interventi che sono richiesti da una situazione sociale estremamente delicata nella nostra città. Saranno destinati a co-housing, centri sportivi e di aggregazione giovanile, biblioteche civiche, gli uffici del comune, il presidio del territorio. In generale lo sport, la cultura, i giovani, saranno il cuore della progettualità che metteremo in campo. Ci saranno componenti di finanziamento che non arriveranno su infrastrutture fisiche riteniamo estremamente importante investire risorse sulla componente più sociale, di prossimità e che metta al centro la persona soprattutto in difficolta". (segue) (Rpi)