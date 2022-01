Abruzzo: Pezzopane (Pd), Rigopiano ferita che sanguina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- La deputata abruzzese del Partito democratico, Stefania Pezzopane, osserva che "Rigopiano non è solo un ricordo, ma una ferita che sanguina. Che riposino in pace le 29 vittime innocenti schiacciate sotto neve e macerie - continua in una nota -, divorate dalla crudeltà della valanga. Conoscevo ed amavo quel luogo, conoscevo Roberto, Marinella, li conoscevo, ed ora, con dolore, guardo le foto e i ricordi si affollano. Che le famiglie delle vittime possano trovare nello Stato accoglienza e giustizia. Giustizia. Sì perché non doveva accadere, non doveva andare così". L'esponente del Pd aggiunge: "Ricordo ogni istante di quella giornata di terremoto, neve, paura e morte. Ricordo che c'era bisogno di tutto e che ogni sforzo è stato insufficiente. L'Alto Aterno crollava un'altra volta dopo il disastro del 2009, e dal teramano e da ogni parte d'Abruzzo si chiedeva aiuto. Mentre all'hotel Rigopiano si moriva nella disperazione. Una giornata buia, una sconfitta dello Stato. Lo Stato deve riscattarsi. Con la tutela del territorio, la prevenzione del danno, una nuova capacità di intervento rapido in emergenza. Non deve accadere mai più - conclude Pezzopane -. Mai più Rigopiano". (Gru)