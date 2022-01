Torino: Lo Russo, nuova direttrice generale ulteriore passo per riorganizzazione ente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi abbiamo approvato in giunta la delibera della nuova direttrice generale. Sono molto contento di questa scelta. Nel mese di febbraio affronteremo il tema della riorganizzazione che poi metteremo in campo nel mese di marzo. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della giunta comunale che si è tenuta questa mattina a Palazzo Civico, commentando la nomina di Alessandra Cimadom come nuova direttrice generale del Comune di Torino. (segue) (Rpi)