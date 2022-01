Torino: prezzi al consumo dicembre 2021, +3,1 per cento rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua ad aumentare l'indice dei prezzi al consumo a Torino. Nel mese appena passato è arrivato a quota. 105,7 segnando una variazione del +0,4 per cento rispetto al mese precedente e del +3,1 per cento rispetto a dicembre 2020. Cresce anche il tasso annuo di inflazione, risultato a quota +1,5 per cento. Aumentano tutti i prezzi dei prodotti, a partire da quelli ad alta frequenza (+0,3 per cento sul mese precedente e +3,4 per cento su dicembre 2020), passando a quelli di media (+0,5 e +4,2 per cento) fino alla bassa frequenza (+0,5 e +0,9 per cento). (segue) (Rpi)