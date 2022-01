Napoli: Nappi (Lega), sgomberare baraccopoli e riconvertire struttura dell'ex mercato ittico in spazio di integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci voleva il rogo della baraccopoli che sorge davanti alla struttura di piazza Duca degli Abruzzi, perché le condizioni di degrado in cui versa l'ex Mercato Ittico ricevessero attenzione. È un anno che denunciamo con frequenza la necessità di un intervento sinergico tra Comune e Regione per lo sgombero dell'accampamento abusivo, simbolo di degrado, e per avviare contestualmente il recupero della struttura, una vera e propria opera d'arte dell'architettura contemporanea, riconvertendola in centro attrattivo e spazio di integrazione alla città da restituire e mettere a disposizione dei cittadini. Considerando, per di più, che stiamo parlando dell'area Est di Napoli, per la quale prima di cimentarsi in fumosi e faraonici progetti, la Regione farebbe meglio ad accorgersi delle drammatiche condizioni di abbandono in cui versa". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.(Ren)