Piemonte: individuati referenti aziendale Asl per medicina di genere

- Le Asl Piemontesi hanno individuato dei referenti aziendali in possesso di una specifica esperienza in medicina di genere. Lo ha annunciato il referente regionale Marco Musso durante la commissione Sanità di stamattina. "Nel 2021 è stato richiesto alle Aziende sanitarie regionali di individuare un referente aziendale in possesso di specifica esperienza in medicina di genere, le cui designazioni si sono concluse il 7 gennaio scorso. Ai referenti è affidato in particolare il compito di promuovere lo sviluppo della medicina di genere a livello aziendale attraverso un approccio multidisciplinare per garantire appropriatezza e personalizzazione delle cure, strutturare azioni e attività coerenti con i principi generali del Piano. Ma anche di realizzare un sistema di rete per lo scambio di esperienze e conoscenze, assicurando i collegamenti con gli altri referenti". (segue) (Rpi)