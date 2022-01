Piemonte: individuati referenti aziendale Asl per medicina di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia De Francia dell’Università di Torino ha spiegato che "la medicina di genere è la medicina che cura la persona e non la malattia, con un approccio alla cura di taglio multidisciplinare per comprendere i meccanismi attraverso cui le differenze di sesso e di genere agiscono sullo stato di salute, sull’insorgenza e sul decorso di numerose malattie e sulla risposta ai farmaci. Non si tratta di prendere in considerazione il genere maschile o femminile, ma il genere: costruzione poliedrica che include ruolo sociale, comportamenti, valori, attitudini, fattori legati all’ambiente e le interazioni che essi hanno con i fattori biologici". Mentre Gianluca Aimaretti dell'Università del Piemonte Orientale ha sottolineato che "il Piano per la diffusione della medicina di genere rappresenta una rivoluzione che le Università stanno in parte cominciando ad affrontare, anche se l’interdisciplinarietà è ancora scarsamente praticata. Si continua ancora troppo ad occuparsi del paziente ‘in generale’ anziché differenziando le terapie in base al genere", ha concluso. (Rpi)