Napoli: Armato, via libera a delibera per distretti del commercio (2)

- Nella delibera proposta dall'assessore Armato "si evidenzia, tra l'altro, che il disciplinare attuativo regionale dispone che l'individuazione dei Distretti del Commercio sia proposta dai Comuni e che la proposta di distretto possa avvenire su impulso delle associazioni dei commercianti e consumatori maggiormente rappresentative sul piano regionale anche di intesa con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale, nonché delle Camere di Commercio territorialmente competenti". L'assessore ha spiegato: "La deliberaindica la manifestazione di interesse quale strumento per suscitare le proposte che il territorio e le associazioni di categoria vogliono presentarci per la costituzione dei distretti commerciali, così come stabilito dalla legge della Regione Campania. Ci mettiamo subito al lavoro per attivare la scelta di progetti e la concertazione con territori ed associazioni di categoria". (Ren)