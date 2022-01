Torino: Lo Russo su caso Comala, stiamo lavorando su possibilità revisione stradale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Russo si è poi soffermato sul commento dell'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli, che ha criticato la "gestione muscolare dell'ordine pubblico" effettuata dalla Polizia durante la manifestazione. "Rosatelli ha parlato come esponente politico - ha sottolineato Lo Russo - e questo non mina la mia fiducia in lui. Su quello che è avvenuto il fine settimana, non mi è piaciuta né la Polizia insultata né i ragazzi feriti", ha concluso. (Rpi)