Milleproroghe: Conferenza Regioni, necessaria proroga condizioni turn over personale Unione Comuni

- "Chiediamo un emendamento allo scopo di prorogare le condizioni per il turn over del personale delle Unioni di Comuni scadute il 31 dicembre 2021". Lo ha dichiarato Marco Gabusi, assessore della regione Piemonte e coordinatore della commissione Affari istituzionali della Conferenza delle Regioni, nel corso dell’audizione in videoconferenza, presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 228 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Senza questa proroga, “non sarà possibile sostituire il personale cessato nell’anno”, ha spiegato. (Rin)