Piemonte: accelerato il cronoprogramma dell'autostrada Asti-Cuneo tratto Rodi-Verduno entro 2022 (2)

- "Sarà finalmente più agevole raggiungere l’ospedale di Verduno – hanno affermato il presidente Cirio e l’assessore Gabusi - e per farlo non sarà necessario pagare alcun pedaggio. La Regione Piemonte, inoltre, si è impegnata al massimo per approvare rapidamente le valutazioni di impatto ambientale sul lotto Verduno-Cherasco, a cui è stato dato il via libera della giunta in meno di due mesi. È fondamentale adesso che anche da Roma venga garantita altrettanta rapidità per un’opera strategica che il territorio. La prossima settimana è inoltre previsto un incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Giovannini. "Ribadiremo l’importanza di procedere rapidamente con le approvazioni ministeriali – ha evidenziato l’assessore Gabusi - Il risultato di oggi è stato raggiunto certamente grazie al lavoro di coloro che operano in cantiere. Stiamo viaggiando tutti nella stessa direzione con incontri tutti i mesi da oltre un anno e gli esiti positivi sono sotto gli occhi di tutti". (segue) (Rpi)