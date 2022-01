Pnrr: Carfagna, scommessa è rendere più attrattivo il Sud per gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scommessa per il Sud “risiede nella somma tra porti modernizzati, alta velocità ferroviaria moderna e Zone economiche speciali dove sarà più conveniente investire: la somma di questi interventi potrà trasformare il mezzogiorno e renderlo più attrattivo per gli investimenti”. Lo afferma il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, intervenendo in collegamento al convegno “Pnrr in chiave Puglia” organizzato dalla Cisl Puglia. (Rin)