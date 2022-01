Piemonte: Confartigianato, previsioni positive grazie a Pnrr e possibile fine pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli artigiani piemontesi - ha affermato Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte - credono, nel complesso, nella ripartenza, dopo il dramma del lockdown ed i precedenti anni di recessione. Per avviare realmente la ripresa e far sì che le risorse del Pnrr non vengano utilizzate a fini meramente emergenziali, ma di carattere strutturale, occorrono vere riforme ed il pieno coinvolgimento delle imprese artigiane e delle piccole imprese, il cui modello coniuga sostenibilità sociale, economica ed ambientale". A dicembre 2021 sono 117.315 le imprese artigiane del Piemonte attive. E nel primo semestre di quest'anno non si prevedono particolari variazioni, a causa della recrudescenza del Covid-19. Mentre gli occupati alla fine dello scorso anno sono stati 238.298, di cui 130.717 autonomi e 107.581 dipendenti. (segue) (Rpi)