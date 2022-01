Torino: bambina precipitata da balcone, Canalis e Furia (Pd), ora stop ad 'allontanamento zero'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fatima e le altre vittime dei recenti infanticidi, avrebbero potuto essere salvate, se fossero state più tutelate, con un maggior accompagnamento alla famiglia, ma anche, come extrema ratio, con un allontanamento del minore dalla famiglia. Lo hanno scritto in una nota stampa Paolo Furia (segretario Pd Piemonte) e Monica Canalis (consigliera regionale) commentando la vicenda della bimba precipitata da un balcone di via Milano nel centro storico di Torino. "Purtroppo, però, la stessa Lega di Salvini, che oggi si scaglia contro i giudici e i servizi sociali per non aver salvato Fatima, in Piemonte sta portando avanti il Disegno di legge 'Allontanamento zero' - hanno continuato i due esponenti del Pd Piemonte - , che rallenta gli allontanamenti e propone sussidi economici anche per aiutare genitori con dipendenze o disagi psichici". (segue) (Rpi)