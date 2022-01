Torino: bambina precipitata da balcone, Canalis e Furia (Pd), ora stop ad 'allontanamento zero' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allontanamento in alcuni casi non è un male per il bambino, ma uno strumento temporaneo per metterlo in sicurezza e per offrirgli adeguate condizioni affettive ed educative. È ora che anche in Piemonte la giunta Cirio e l'assessore leghista Caucino, smettano di denigrare il lavoro degli assistenti sociali, dei giudici, degli psicologi, dei neuropsichiatri infantili e degli educatori, e ritirino il Ddl 'Allontanamento zero', un testo puramente ideologico e distante dai veri bisogni dei minori. Oggi Fatima di Torino, Daniele di Morazzone (Varese), Francesco di Torre del Greco, e tanti altri bambini come Evan di Modica, Gioele di Messina e Ludovico di Carmagnola, sarebbero ancora vivi, se i servizi fossero stati messi in condizione di intervenire in tempo. Assumiamo e stabilizziamo gli operatori, invece di denigrarli", hanno concluso Furia e Canalis. (Rpi)