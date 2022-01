Piemonte: Confesercenti, tsunami bollette mette a rischio mezzo miliardo di consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le bollette relative all'ultimo bimestre 2021 per le attività commerciali sono uno tsunami. L'aumento medio è del 60 per cento per l'energia elettrica e del 65 per cento per il gas rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono cifre drammatiche, in grado di mettere in ginocchio moltissime delle nostre attività e che stanno mettendo a rischio oltre mezzo miliardo di consumi in Piemonte in questo primo semestre 2022. A lanciare l'allarme Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino. (segue) (Rpi)