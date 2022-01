Vaccino: in Piemonte da sabato 22 l'hub Valentino raddoppia orario nel weekend

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'hub del Valentino raddoppia le aperture a partire dal 22 gennaio. Nella giornata del weekend verranno somministrate oltre 3 mila dosi. Le vaccinazioni saranno divise in due tronconi: dalle 8 alle 15 ci saranno 2.400 convocazioni per gli over 12, mentre a partire dalle 15:30 l'hub aprirà alle vaccinazioni pediatriche dei bambini dai 5 agli 11 anni con uno speciale open day da mille posti a cui si potrà aderire tramite il sito ufficiale della Regione Piemonte. Ad oggi in Regione, sulla platea di 246 mila bambini tra i 5 e gli 11 anni le adesioni sono state di 72 mila piccoli. (Rpi)