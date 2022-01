Torino: Lo Russo su rissa Nichelino, avviato progetto di prevenzione disagio anche utilizzando fondi Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi voglio sottrarre dal dibattito. Occorre riprendere l'educativa di strada - ha continuato Lo Russo - per arginare le devianze in fase preventiva. Con il Covid la situazione di abbandono è peggiorata. Si dovrebbe riprendere anche il concetto di nucleo di prossimità della Polizia Municipale con un'azione di controllo e prevenzione nelle scuole, da accompagnare a interventi di rigenerazione e riqualificazione", ha concluso. (Rpi)