Napoli: Laboccetta, Manfredi valuti di intitolare piazza ad Almirante

- "Premesso che plaudo in toto all'intitolazione del Palazzo di Giustizia da parte della giunta al presidente emerito della Corte costituzionale, il giurista Alessandro Criscuolo, chiedo al sindaco Manfredi, uomo di grandi vedute, innegabile correttezza storica, modernità, e assenza di pregiudizi, miti falsi e anacronistici, di valutare la possibilità di intitolare una piazza o strada a Giorgio Almirante, un italiano che ha dato lustro, e un contributo di spessore alla città di Napoli e di cui ho avuto il privilegio di conoscerne le doti morali e politiche nella Sala dei Baroni. Da parte del primo cittadino sarebbe un bel gesto di alto valore non solo simbolico, all'inizio del suo cammino per il bene della città." Lo ha chiesto l'ex parlamentare e consigliere comunale Amedeo Laboccetta, presidente dell'associazione Polo Sud. (Ren)