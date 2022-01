Torino: l'assessore alle Politiche Sociali, basta strumentalizzare per scatenare odio verso assistenti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Sento il dovere istituzionale, civico e morale di stigmatizzare questo genere di comunicazioni. La strumentalizzazione di un caso gravissimo e doloroso per scatenare l'odio verso assistenti sociali e giudici è inaccettabile. Lo scrive su Facebook l'assessore alle Politiche Sociali di Torino Jacopo Rosatelli rispondendo ad un post pubblicato da Matteo Salvini in merito alla bambina precipitata da un balcone in via Milano, in cui accusava i servizi sociali di uno scarso controllo nei confronti della famiglia. "Operatori e operatrici dei servizi sociali di Torino svolgono il loro delicato e difficile ruolo con impegno e dedizione - ha continuato Rosatelli -. È ovviamente più che legittimo esercitare il diritto di critica verso chiunque, ma a due condizioni: conoscere la situazione e non travalicare il confine del rispetto", ha concluso. (Rpi)