Torino: Lo Russo su rissa Nichelino, avviato progetto di prevenzione disagio anche utilizzando fondi Pnrr

- Non possiamo girarci dall'altra parte. C'è un'emergenza giovani nella nostra città. La situazione non si risolve con volanti e pattuglie, serve un investimento nelle categorie più fragili. Per questo con gli assessori Salerno, Pentenero e Rosatelli aiuteremo tutta la squadra di governo a focalizzare l'attenzione sul tema anche rispetto ai fondi del Pnrr. Lo ha annunciato in Consiglio comunale il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando la maxi-rissa che nel fine settimana ha coinvolto dei giovanissimi a Nichelino. (segue) (Rpi)