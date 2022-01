Torino: scontri durante manifestazione 'no Esselunga', bagarre tra maggioranza e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro tra i manifestanti e la Polizia durante la protesta contro la realizzazione di un supermercato Esselunga negli spazi della ex Westinghouse, dove ha trovato casa l'associazione Comala, continua ad alimentare la bagarre tra le forze politiche della Città. La discussione è cominciata sui social. Da un lato l'assessore alle Politiche Sociali di Torino Jacopo Rosatelli ha definito ingiustificabile "la gestione muscolare dell'ordine pubblico. Il diritto a manifestare va comunque garantito, eventuali situazioni critiche vanno gestite dalle autorità di pubblica sicurezza con l'ascolto e il dialogo. Auspico che episodi come quello di oggi non si ripetano più". Dall'altra parte della barricata, il leader della Lega Matteo Salvini ha sottolineato, sempre sui social, che "dopo i no Tav a Torino ci mancavano a far casino i no Esselunga, centri sociali e perditempo vari. La Lega sta con le Forze dell’ordine e con chi porta ricchezza e lavoro, non con gentaglia che grida 'merde e nazisti' a donne e uomini in divisa". (segue) (Rpi)