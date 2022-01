Torino: scontri durante manifestazione 'no Esselunga', bagarre tra maggioranza e opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad unirsi alle critiche di Rosatelli anche la vicepresidente al Consiglio comunale Ludovica Cioria, che sui social ha invitato a "non usare la violenza sui civili disarmati. Poi sarebbe anche il caso di evitare i cortei non autorizzati in zona gialla visto che sono vietati, ma sulla violenza si è esagerato. Solidarietà alle ragazze e ai ragazzi feriti". Posizioni su cui ha controbattuto l'assessore agli Affari Legali del Piemonte Maurizio Marrone: "La posizione espressa a dall'assessore comunale di Torino Rosatelli sulla gestione dell’ordine pubblico nella protesta contro Esselunga è incompatibile con qualsiasi ruolo istituzionale, perché delegittima le forze dell’ordine, che hanno semplicemente fatto rispettare le prescrizioni della Questura. O forse secondo la giunta Lorusso gli antagonisti dei centri sociali hanno licenza di fare quello che vogliono in piazza addirittura assaltando i cordoni di polizia? Invito il Sindaco Lorusso a fare chiarezza così da capire se la Regione Piemonte troverà a Palazzo Civico interlocutori seri per gestire insieme su Torino delicati dossier di ordine pubblico come la Tav, il suk del libero scambio, la delinquenza dilagante nelle periferie oppure no". Una richiesta di comunicazioni sul tema è stata fatta dal consigliere comunale di Lista civica Silvio Viale, che ha chiesto di riferire sul tema alla prossima seduta in Sala Rossa, prevista per oggi. (Rpi)