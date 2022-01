Napoli: Cantalamessa (Lega), assurdo che manchino assessori a municipalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È assurdo che nei cento giorni della giunta Manfredi, a Napoli non siano ancora stati nominati gli assessori delle dieci municipalità e che si parli di decentramento per una migliore gestione della cosa pubblica a servizio dei cittadini napoletani senza che ciò avvenga". Lo ha detto il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa: "Se il sindaco di Napoli dichiara di voler dare risposte ai napoletani dia in primis maggiore potere alle municipalità affinché queste possano essere realmente efficienti ed efficaci di fronte alle esigenze dei cittadini e non, al contrario, rappresentare delle cattedrali nel deserto lontane dalle necessità dei quartieri e dei loro residenti. Si nominino gli assessori delle dieci municipalità e Manfredi provveda a rendere operativi i parlamentini cittadini avviando un processo di decentramento". (Ren)