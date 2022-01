Campania: Cirillo (M5s), lavoratori Bros impiegati per restituire parchi a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'intesa tra Regione, Comune di Napoli e Anpal, che hanno firmato un protocollo per la riqualificazione dei parchi municipali, abbiamo ottenuto il doppio risultato di restituire nei 25 aree di verde pubblico alla città e di occupare decine di lavoratori. Il protocollo prevede, infatti, che le società che si aggiudicheranno il bando per la riqualificazione e la successiva manutenzione dei parchi, dovranno assumere lavoratori del Bacino Bros. Ai parchi di competenza delle Municipalità si aggiungono quelli demaniali e regionali, che saranno interessati da opere che beneficeranno di un finanziamento di 15 milioni di fondi del Programma Operativo Complementare". Lo ha annunciato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo: "Un risultato straordinario frutto di una sinergia a tutti i livelli istituzionali. Aree come il Parco Mianella, il Parco D'Aquino e il Parco Laudati saranno riportati al loro splendore, grazie anche al lavoro che in un territorio complicato come quello della Settima Municipalità stiamo portando avanti da anni con il consigliere municipale Gennaro Piscopo, a cui va il mio grazie, e ai tanti attivisti impegnati per restituire dignità e decoro a quartieri da troppo tempo considerati di serie B". (Ren)