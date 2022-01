Piemonte: Confartigianato, previsioni positive grazie a Pnrr e possibile fine pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane però la preoccupazione rispetto al caro energia. "E’ opportuno che lo Stato si riappropri della titolarità di alcuni asset strategici come l'energia e il credito. Con particolare riferimento al caro tariffe energetiche - ha continuato Felici - gli interventi del governo, pur auspicabili, non saranno significativi senza un concreto Piano energetico nazionale con scelte strategiche non ideologizzate, in grado di consentire alle imprese di continuare l’attività. Altro ostacolo sulla via della ripresa è dato dalla diffusione della variante Omicron, per contrastare la quale è indispensabile intensificare le azioni volte a far sì che venga vaccinato l’insieme della popolazione", ha concluso. (Rpi)