- E' finito in carcere il patrigno 32enne della bimba che è precipitata dall'ultimo piano di un palazzo di via Milano nel centro storico di Torino. Ma l'ipotesi di reato non è più omicidio volontario ma colposo. A spingere verso questa tesi il racconto del 32enne, che ha confessato come la piccola gli sia scivolata dalle mani durante un gioco sul balcone. (Rpi)