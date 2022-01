Reddito cittadinanza: Lega, spacciatore percepiva sussidio a Pescara, rivedere norme erogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari abruzzesi della Lega parlano di "ennesima truffa del reddito di cittadinanza: questa volta, accusato di percepire indebitamente il sussidio uno spacciatore. Grazie all'ottimo lavoro della Guardia di finanza di Pescara - si legge in una nota - sono stati sequestrati a casa del presunto pusher 45 chili di marijuana per un valore di 500 mila euro. All'uomo, inoltre, è stato revocato il reddito di cittadinanza, percepito indebitamente. La Lega chiede da ormai troppo tempo la revisione delle norme di erogazione: gli aiuti devono andare solo a persone bisognose o in cerca di una reale occupazione". (Com)