Suppletive: Antonini (centrodestra), non milito in CasaPound da tempo

- "Non sono un militante di CasaPound ormai da tempo. Lo sanno tutti, ma forse a qualcuno fa comodo affibbiare etichette per screditare una certa parte politica". Così Mauro Antonini, imprenditore ed ex esponente di CasaPound Italia nel Lazio, in una nota diffusa dopo l'articolo pubblicato da La Repubblica il 15 gennaio scorso, in cui si fa riferimento a un aperitivo elettorale della candidata per il centrodestra alle suppletive Camera Roma 1, Simonetta Matone, e in cui era presente Antonini. "Non sono lo strumento di nessuno - ha aggiunto Antonini - sono un uomo libero, che può fare e farà politica come e dove gli pare, di certo non in partiti o movimenti 'di sinistra'". (Ren)