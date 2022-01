Torino: Liardo (FdI) su progetto giovani, non commettiamo errori passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci troviamo di fronte ad un altro progetto Urban? Non commettiamo gli errori del passato, non potremo mai essere complici di questo. Lo ha affermato in Sala Rossa all'interno del Palazzo Civico di Torino, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Enzo Liardo rispondendo al progetto giovani annunciato dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo, in risposta alla maxi-rissa tra giovanissimi avvenuta a Nichelino durante il fine settimana. "Mi sembra tutto così surreale: è un film già visto. I progetti fatti dalla maggioranza in passato non hanno avuto effetti", ha concluso Liardo. (Rpi)