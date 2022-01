Napoli: Cantalamessa (Lega), emergenza rifiuti ma da Manfredi solo scuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Emergenza rifiuti in tutta Napoli: mentre i municipi sono bloccati dall'assenza delle nuove nomine, dal l al X è un susseguirsi di bidoni stracolmi e immondizia non raccolta. Il sindaco Manfredi non fa che arrancare scuse e rimpallare responsabilità. Dove sono finiti i buoni propositi preelettorali e la promessa di cambiamento? I cittadini napoletani sono stanchi del degrado in cui versa la città. Emblematica la situazione della galleria Umberto I dove, in pieno centro, clochard e immigrati, spesso senza permesso di soggiorno, bivaccano e insudiciano senza vergogna. Credevamo fossero lontani gli anni della Napoli sporca e degradata in cui regnava l'immobilismo. Invece, questa guida comunale non è che la prosecuzione di quella a firma Pd che i cittadini partenopei subiscono da ormai troppi anni". Lo ha dichiarato il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa. (Ren)