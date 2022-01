Napoli: Armato, via libera a delibera per distretti del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata oggi, su proposta dell'assessore comunale di Napoli al turismo e alle attività produttive Teresa Armato, una delibera riguardante i Distretti del Commercio ai sensi della legge regionale 7/2020. Nell'atto approvato dalla giunta comunale, presieduta dal sindaco Manfredi, è stato sottolineato come sia obiettivo strategico dell'amministrazione "il sostegno all'attivazione di nuovi strumenti, quali i distretti o i cluster del commercio, per mettere in rete azioni ed attori, pubblici e privati, e favorire la competitività dell'intero settore. Come è noto la legge regionale sette del 2020 disciplina i Distretti del Commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico– ricettive e la recente deliberazione della Giunta regionale ha approvato i "criteri attuativi per l'individuazione dell'ambito territoriale dei Distretti del Commercio". (segue) (Ren)