Torino: Lo Russo su caso Comala, stiamo lavorando su possibilità revisione stradale

- Rileviamo l'enorme utilità di Comala, con la grande riappropriazione dello spazio verde. Per questo stiamo valutando se ci sia la possibilità di una revisione stradale. Lo ha annunciato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in Consiglio comunale, rispondendo alla richiesta di comunicazione rispetto allo scontro tra Polizia e manifestanti 'no Esselunga' (e a favore di Comala) avvenuto nel fine settimana. "Non si tratta solo di spostare un accesso, ma ci sono delle condizioni importanti relative a delle questioni viabilistiche - ha continuato Lo Russo - La nostra soluzione è quella di fare una ragionamento più ampio, ovvero sistemare i regimi concessori di quegli spazi. Il mio auspicio è che la protesta converga in un elemento dialogico positivo" (segue) (Rpi)