Covid: da oggi in Piemonte procedura semplificata per gestione isolamento e quarantena

- Parte oggi la procedura semplificata di gestione dell'isolamento e della quarantena Covid in Piemonte. Tutto il decorso verrà guidato da degli sms che avviseranno sia i positivi che i contatti stretti dell'inizio e della fine dell'isolamento con un link per prenotare un tampone che potrà essere attivato attraverso un codice univoco che sarà contenuto sempre all'interno del messaggio. Il test si potrà svolgere in tutte le strutture accreditate. Successivamente, in caso di negatività, verrà generato un Green Pass che attesterà l'avvenuta guarigione. (segue) (Rpi)