Sardegna: bilancio 2021 della Polizia stradale, aumentano gli incidenti stradali

- Trentacinquemila controlli di persone, 27.322 infrazioni al codice della strada contestate di cui 4.997 violazioni accertate per eccesso di velocità, 2.115 patenti di guida e 1250 carte di circolazione ritirate e 59.718 punti patente decurtati. Non basta: rilevati anche 15 incidenti mortali con 16 vittime e altri 367 (nel 2020 erano stati 319) con 489 feriti. E' il bilancio 2021 dell'attività del compartimento Sardegna della Polizia stradale nell'isola, guidato dal comandante Giovanni Marziano. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 14.338, di cui 661 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 17. Per quanto riguarda il settore del trasporto professionale, sono stati impiegati 168 poliziotti, che hanno controllato 1.044 veicoli pesanti, di cui 20 di nazionalità straniera, accertando 325 infrazioni e ritirando due patenti di guida e cinque carte di circolazione.(Rsc)