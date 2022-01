© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 51.119 le persone vaccinate contro il Covid comunicate oggi dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. Di queste, 43.441 hanno ricevuto la terza dose. Inoltre, la Regione ha confermato che i 2/3 dei pazienti ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. Su 147 posti letto, 102 sono occupati da no vax. Mentre gli altri pazienti hanno ricevuto la somministrazione, ma hanno un quadro clinico serio. (Rpi)