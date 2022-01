Torino: bambina cade dall'ultimo piano di un palazzo, morta in ospedale, la Polizia indaga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terribile volo dall'ultimo piano di un palazzo che ha causato traumi e lesioni multiple. I sanitari del Regina Margherita hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma la sue condizioni erano disperate. Così è morta una bambina di tre anni caduta ieri sera dall'ultimo piano di un balcone di via Milano nel Centro storico di Torino. E ora la Polizia sta indagando sulle possibili cause della caduta. Si sta valutando sopratutto se si sia trattato di un incidente oppure di un atto intenzionale compiuto da chi si trovava in quel momento con la bimba. (Rpi)