Piemonte: Magliano (Moderati), ripristinare le attività sanitarie ordinarie sospese per hub Covid

- Con un Question Time abbiamo chiesto lo scorso martedì il pronto ripristino delle prestazioni erogate presso gli ambulatori di via Gorizia e via del Ridotto a Torino: non possiamo accettare che visite cardiologiche, neurologiche e di neuropsichiatria infantile siano considerate prestazioni procrastinabili. Lo ha affermato in una nota stampa il consigliere regionale dei Moderati Silvio Magliano. "La giunta identifica nella scarsità di personale la principale ragione dell'interruzione dei servizi presso le due strutture, momentaneamente riconvertite, rispettivamente, in hub per le vaccinazioni infantili e per tamponi molecolari: verificheremo a questo punto le modalità di impiego dei fondi erogati dal governo per le nuove assunzioni - ha continuato Magliano -. (segue) (Rpi)