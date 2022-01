Sardegna: oltre un milione di euro per infrastrutture nei comuni di Birori, Borore e Bortigali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ammontano ad oltre un milione di euro le risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale per i Comuni di Birori, Borore e Bortigali, con l'obiettivo di completare le opere di infrastrutturazione delle aree Pip artigianali. Si tratta di tre Comuni che nel loro territorio hanno realtà imprenditoriali importanti nello scenario produttivo". Lo ha detto l'assessore regionale dell'Industria, Anita Pili, durante la riunione a Birori, insieme ai sindaci Silvia Cadeddu, Tore Ghisu e Francesco Caggiari, dove è stato presentato il Piano di riqualificazione delle aree Pip (zone artigianali). "Un concreto segnale di vicinanza e sostegno da parte del governo regionale per offrire un ulteriore sostegno alle realtà produttive localizzate nel territorio e per consentire alle Amministrazioni comunali di migliorare la qualità dei servizi, incrementando lo sviluppo territoriale – ha aggiunto l'assessore Pili – Meritoria l'azione di questi tre sindaci che hanno presentato un progetto congiunto per le aree del Marghine, diretto agli imprenditori locali che ogni giorno scelgono di tenere viva la propria attività nel territorio". (Rsc)