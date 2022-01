Covid: Sileri, aggiornare comunicazione dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il bollettino, “è giusto dare i dati, anche quotidiani. Quello che deve esser fatto, però, è forse modificare la maniera con la quale vengono presentati”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a “Sabato anch’io” su Rai Radio1. “Oggi abbiamo una variante molto contagiosa ma meno aggressiva, in parte per il virus stesso, e in gran parte perché agisce su una popolazione prevalentemente vaccinata”, ha spiegato. Nel dare il numero, perciò, “bisognerebbe spiegare in maniera più dettagliata chi sono i ricoverati – vaccinati e non vaccinati – divisi per età, comorbidità, e far capire quello che realmente accade all’interno degli ospedali”, anche per “non offrire il fianco ai no vax”.(Rin)