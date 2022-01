Abruzzo: Wwf, progetto per raddoppio linea Pescara-Roma desta allarme tra i cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Wwf Chieti-Pescara, prosegue la nota, chiederà accesso al progetto - del quale al momento conosce solo quanto riportato dai mass media - per verificarne in particolare gli impatti ambientali. Sarà in tal senso fondamentale conoscere il tracciato nel suo complesso e non soltanto di volta in volta per piccoli tratti, perché una verifica parcellizzata potrebbe dare risultati fuorvianti. "La vallata del fiume Pescara – dichiara la presidente del Wwf Chieti-Pescara, Nicoletta Di Francesco - è stata messa a dura prova anche nel recente passato dall'inquinamento dei suoli e delle acque (comprese quelle potabili) conseguente a un'attività industriale poco attenta alla gestione delle scorie ed è indispensabile che ogni nuovo intervento, compresi quelli di interesse generale come il miglioramento di un importante collegamento ferroviario, siano preceduti da una attenta analisi volta ad annullare, o quantomeno a ridurre al minimo indispensabile, ogni rischio collaterale che potrebbe arrecare danno alla collettività", conclude. (Com)