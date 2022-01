Infrastrutture: Morelli su Ponte di Albiano, il nuovo viadotto inizia a prendere forma, cronoprogramma rispettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per chi come me ha seguito le vicende di questo cantiere, assistere alla posa della prima campata del nuovo ponte è motivo di grande soddisfazione. Il nuovo viadotto di Albiano inizia a prendere forma e, con esso, si fanno tangibili anche le prospettive di ritorno alla normalità per questi territori dopo due anni difficili". Lo sottolinea il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, a margine del varo del primo concio di impalcato del nuovo viadotto di Albiano sul fiume Magra. "La posa del concio – spiega Morelli – è l'ultima fase di una operazione complessa, dietro c'è un lavoro di giorni, e per questo ringrazio tecnici e operai impegnati dallo scorso 5 gennaio nella movimentazione di una struttura di simili dimensioni. Grazie alla regia commissariale e alla sinergia fra tutti i livelli istituzionali e le imprese, in questi mesi si è lavorato pancia a terra per recuperare il tempo perso e ricucire lo strappo del crollo". Sul rispetto del cronoprogramma Morelli conclude: "Oggi è un giorno di festa e speranza. Domani si ricomincia a correre fino al traguardo della completa ricostruzione, prevista entro aprile 2022, nel pieno rispetto del cronoprogramma. Siamo al lavoro anche per mantenere operative le rampe autostradali sulla A12, come chiesto a gran voce dalla popolazione". (Rin)