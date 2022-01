Covid: Sileri, nuova fase deve portare a rivedere regole gestione ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Omicron che va a sostituire la Delta, e l’alto tasso dei vaccinati, “è chiaro che una revisione delle regole” per la gestione degli ospedali “è mandatoria”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a “Sabato anch’io” su Rai Radio1. “Così come – ha aggiunto – va ascoltato l’appello delle Regioni. Chiaramente va modulato. Probabilmente anche la tempistica va valutata, perché ancora abbiamo la coesistenza di Delta e Omicron, ma quando quest’ultima avrà preso il sopravvento sulla Delta è chiaro che quelle regole devono essere” aggiornate “e c’è anche questo: la possibilità di allentare la morsa degli ospedali, non solo come prestazioni non fatte", ma anche per quanto concerne "gli ingressi contingentati negli ospedali", ha spiegato. (Rin)