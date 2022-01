Infrastrutture: Morelli domani in visita al cantiere di ricostruzione del viadotto di Albiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani domenica 16 gennaio, alle ore 10, il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, sarà al cantiere di ricostruzione del viadotto di Albiano sul fiume Magra, in provincia di Massa Carrara, in Toscana, per il varo del primo concio di impalcato del nuovo viadotto. Presenti anche il sindaco di Aulla Roberto Valettini, il commissario straordinario Fluvio Maria Soccodato ed i governatori di Liguria e Toscana, Giovanni Toti ed Eugenio Giani. (Rin)