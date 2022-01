Abruzzo: scuola, Cisl denuncia mancanza di tracciamento per i positivi al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una riunione del Tavolo regionale interistituzionale previsto dai protocolli Covid le organizzazioni sindacali della scuola sono state informate dai rappresentanti della Regione Abruzzo dell'impossibilità delle Asl di procedere al tracciamento dei contatti di chi risulta positivo al Covid per l'elevatissimo numero di casi. Il passaggio da poche decine o centinaia di casi giornalieri a diverse migliaia di contagi al giorno ha di fatto prodotto l'impossibilità del contact tracing. "Tra le criticità riportate - sostiene in una nota Davide Desiati, segretario generale Cisl scuola Abruzzo-Molise - anche a seguito di un monitoraggio fatto dall'Usr Abruzzo nelle scuole abruzzesi, è stato evidenziato il ritardo o la mancata fornitura alle scuole delle mascherine Ffp2 dove invece doveva essere garantito dal giorno di rientro a scuola. Inoltre - prosegue - la regione ha evidenziato le enormi difficoltà sia per la campagna vaccinale sia per gli screening per la scarsità di personale, nonostante l'impiego dei numerosissimi volontari. Sono appena 159 i casi di sospensione in regione per il personale che si è sottratto all'obbligo vaccinale ovvero una percentuale intorno allo 0,5 per cento, quindi mediamente meno di una unità di personale per ogni istituzione scolastica. Anche le percentuali di assenza del personale sono di appena il 5-10 per cento maggiori di quelle solitamente registrate negli anni precedenti al Covid. In definitiva, docenti e Ata, in percentuali elevatissime e prossime alla totalità, stanno garantendo il normale funzionamento della scuola in presenza in Abruzzo", conclude. (Gru)