Ambiente: Coldiretti, caldo fa sbocciare le mimose due mesi prima (2)

- La tendenza al surriscaldamento ha avuto una netta accelerazione negli ultimi venti anni in Italia che sono stati i più caldi degli ultimi due secoli ed è stata accompagnata dal moltiplicarsi di eventi estremi con il 2021 che ha fatto segnare lungo tutta la Penisola in media quasi 6 gelate, bombe d’acqua, grandinate, trombe d’aria, bufere di neve al giorno, secondo l’analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma è anche il settore più impegnato per contrastarli – conclude la Coldiretti – si tratta di una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla climatologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio. (Com)