Abruzzo: assessore Verì, 17 hub e 70 postazioni mobili per la campagna vaccinale

- Aumento degli slot disponibili sulla piattaforma di prenotazione, open day e open night riservati a bambini e over 50, team mobili dislocati sul territorio. La Regione Abruzzo potenzia ulteriormente l'organizzazione della campagna vaccinale, con un'attenzione particolare ai più piccoli e agli over 50 non ancora in regola con l'obbligo vaccinale che scatterà nei prossimi giorni. "La nostra rete – commenta l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì – si è rivelata vincente, come riconosciuto in questi giorni anche dal generale Saverio Pirro, delegato della Struttura commissariale nazionale, che ha evidenziato come l'Abruzzo abbia superato di gran lunga i target di somministrazione fissati dal generale Figliuolo: la scorsa settimana la media è stata di 12600 inoculazioni giornaliere, con un consistente e costante aumento di prime dosi. Siamo tra le prime regioni italiane per efficienza, grazie all'impegno dei sanitari e dei volontari che stanno collaborando alla campagna". (segue) (Com)